Украина снизила транзит газа в 2020 году почти на 40%

В компании «Оператор ГТС Украины» рассказали о транзите газа через Украину в Европу в период 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что транзит был снижен на 38% по сравнению с 2019 годом. При этом в компании уточнили, что за 2020 год газовый транзит составил 55,8 млрд кубометров.

Кроме того, транзит по маршруту из Европы на Украину вырос на 12% по сравнению с прошлым годом и составил 15,9 млрд кубометров.

В компании отметили, что такое изменение показателей может быть связано со снижением спроса на голубое топливо, а также строительством газопроводов в обход Украины.

«При этом «Газпром» уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что на период 2021 — 2024 года транзитным соглашением предусмотрено бронирование мощностей в объеме 40 млрд кубометров.

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