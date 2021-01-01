Россиянам разрешили законно работать на «удаленке»

Закон об удаленной работе вступает в силу с 1 января 2021 года.

Нормативный акт устанавливает понятия дистанционной работы, временной дистанционной работы и комбинированной удаленной занятости.

Кроме того, закон дает работодателям право переводить сотрудников на «удаленку» при чрезвычайной ситуации, однако в этом случае работодатель обязан обеспечить все необходимое для работы оборудование или возместить затраты на него.

При этом перевод на дистанционную занятость не является поводом для снижения зарплаты. Закон также допускает увольнение сотрудника, переведенного на удаленную работу, если он не выходит на связь с работодателем в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

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