Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса

Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может обойтись в 75 — 100 млрд руб. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб.», — сказал он.

По словам министра, это зависит в том числе от того, какое количество людей захочет вакцинироваться. Силуанов напомнил, что вакцинация бесплатная и проводится за счет государства.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации в COVID-19, в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 56 426 человек, выздоровели 2 525 418.

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