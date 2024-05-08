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Президент Северной Македонии признал свое поражение на выборах

Президент Пендаровски признал поражение на выборах в Северной Македонии

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AP

Действующий глава Северной Македонии Стево Пендаровски признал свое поражение на проходящих в стране выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, после обработки 74,89% избирательных бюллетеней Пендаровски получает лишь 29,31% голосов, в то время как кандидат от крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренней македонской революционной организации — Демократическая партия за македонское национальное единство) Гордана Силяновска-Давкова — 64,70%.

На проходящих одновременно с президентскими парламентских выборах близкий к Пендаровски правящий Социал-демократический союз Македонии также терпит поражение. Он набирает только 14,43%, намного уступая получившей 42,33% коалиции вокруг ВМРО-ДПМНЕ «Твоя Македония».

Пендаровски заявил, что ему ясны результаты выборов, и он признает свое поражение. При этом он выразил сожаление, что его концепция «полностью интегрированной в евроатлантические структуры концепция многонациональной Македонии» не получила поддержки избирателей.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия направит €1,4 млн на программу по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии.

Ранее премьер-министр Северной Македонии подал в отставку перед выборами.

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