Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил Мирзиёеву, что в России ждут поставок узбекских овощей и фруктов

Путин: в России ждут поставок овощей и фруктов из Узбекистана

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что в РФ рассчитывают на поставки узбекских овощей и фруктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Россия из года в года увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана. Глава государства подчеркнул, что поставки будут и дальше наращиваться. Путин отметил, что скоро наступит лето, и поэтому в России, как и в прошлом году, ждут узбекские овощи и фрукты.

До этого сообщалось, что переговоры между президентом Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершились, встреча продлилась чуть более часа.

Во время переговоров Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении, который в 2023 году достиг $7 млрд.

Ранее лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками.

Ранее лидеров стран ЕАЭС накормили борщом с пампушками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами