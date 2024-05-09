Путин заявил Мирзиёеву, что в России ждут поставок узбекских овощей и фруктов

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что в РФ рассчитывают на поставки узбекских овощей и фруктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Россия из года в года увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана. Глава государства подчеркнул, что поставки будут и дальше наращиваться. Путин отметил, что скоро наступит лето, и поэтому в России, как и в прошлом году, ждут узбекские овощи и фрукты.

До этого сообщалось, что переговоры между президентом Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершились, встреча продлилась чуть более часа.

Во время переговоров Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении, который в 2023 году достиг $7 млрд.

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