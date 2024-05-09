Эксперт раскрыл, к чему отсылает инаугурационная речь Путина

В своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин обращается к основополагающему принципу Вестфальского мирного соглашения 1648 года, который подчеркивает важность уважения интересов других государств. Такое мнение выразила основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш в интервью с корреспондентом ТАСС.

«С точки зрения существования, важно, что президент Путин в своем выступлении подчеркнул готовность к диалогу с Западом на взаимовыгодных условиях и с уважением к интересам других», — отметила эксперт. Одновременно, по мнению Цепп-Ларуш, российское руководство ясно демонстрирует свою непоколебимость через учения с привлечением тактического ядерного оружия, указывая на то, что Россия не допустит нарушения красных линий.

По словам основательницы Шиллеровского института, выступление российского лидера «напоминает о духе Вестфальского мира, который был достигнут, когда стороны Тридцатилетней войны осознали, что продолжение конфликта приведет к уничтожению всех, кто мог бы победить». «Ключевым аспектом Вестфальского мира стало признание необходимости уважать интересы друг друга для установления мира», — подчеркнула Цепп-Ларуш.

Вестфальская система международных отношений была создана в Европе на основе Вестфальского мира, заключенного после окончания Тридцатилетней войны в Священной Римской империи в 1648 году. Принципы этой системы, такие как приоритет национальных интересов, баланс сил, государственный суверенитет, невмешательство во внутренние дела других государств, применение международного права и дипломатии в международных отношениях, остаются актуальными и в настоящее время.

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