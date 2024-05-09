Украинский командир заявил о самой сложной с начала конфликта ситуации на фронте

К настоящему моменту для Украины сложилась самая сложная с февраля 2022 года ситуация на фронте. Такое мнение выразил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, сообщает «Страна.ua».

По словам Жорина, в начале конфликта российская армия воспринималась на Украине как несовременная, с малым числом офицеров с боевым опытом.

«Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается», — написал он.

Жорин отметил, что Украина слишком затянула с новым законом о мобилизации, в то время как российская армия готовилась к новому этапу продвижения войск.

«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся», — высказал мнение Жорин.

8 мая экс-генерал ВСУ рассказал, что Вооруженные силы России имеют достаточно войск для наступления на Сумы и Харьков. По его словам, это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания украинских войск от фронта. Он подчеркнул, что ВС РФ делают это достаточно эффективно.

Ранее глава штаба британской обороны Тони Радакин признал успехи ВС РФ на Украине.