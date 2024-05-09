«Реал» стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов.

В составе «Баварии» забитым мячом отметился Альфонсо Дэвис. Он отличился на 68-й минуте игры. На 88-й минуте встречи Хоселу восстановил равновесие в счете, а уже в компенсированное время он вывел свою команду вперед.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая по сумме двух матчей обыграла парижский «ПСЖ» (2:0).

Первая игра, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2. На 24-й минуте встречи счет открыл игрок «Реала» Винисиус Жуниор. В начале второго тайма голы Лероя Зане и Гарри Кейна позволили «Баварии» выйти вперед. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет точным ударом с пенальти. Стоит отметить, что Гарри Кейн также реализовал 11-метровый удар.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Александр Мостовой согласился на работу в «Баварии».