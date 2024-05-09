Ученые предупредили о вторжениях самых опасных насекомых в мире из-за меняющегося климата

Американские ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории выяснили, что меняющийся климат может расширить зоны обитания комаров, которые переносят возбудителей малярии, лихорадки денге, вирус Зика и другие опасные для жизни патогены. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Climate Change and Health (JCCH).

Комары считаются самыми смертоносными насекомыми в мире из-за способности вызывать вспышки острых инфекционных заболеваний. Переносимые ими болезни ежегодно уносят более 2 млн жизней.

Будущее изменение климата способно как увеличить, сузить или сместить географические ареалы разных видов комаров, отметили исследователи.

Например, более высокие температуры могут привести к расширению ареала или его смещению к полюсам, в то время как области вокруг экватора могут стать слишком горячими для жизни насекомых. Такие изменения подвергнут новые сообщества риску заражений болезнями, которые переносят комары.

«Мы обнаружили, что все девять видов комаров в нашей модели устойчиво отреагировали на изменение климата, а это говорит нам о том, что болезни, переносимые комарами, будут представлять постоянную угрозу по мере потепления климата», — отметил ведущий автор научной работы Морган Горрис.

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