Погода в Москве в День Победы будет близка к рекордно низким значениям

В день парада Победы на Красной площади в Москве ожидается крайне низкая температура воздуха, близкая к рекордным значениям. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, температура воздуха в этот день, скорее всего, не поднимется выше + 3°С.

«Сутки будут не просто холодные, а супер холодные. За весь период наблюдений самая низкая температура днем наблюдалась в 2017 году — плюс 4,6 градуса», — отметил он.

Скорость ветра в этот день будет достигать 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. При такой погоде будет ощущаться, что температура воздуха ниже нуля, подчеркнул Вильфанд.

«Маловероятно, что температура во время парада поднимется выше трех градусов», — добавил метеоролог.

Ожидаются заморозки от — 1... — 6°С в ночное и утреннее время в Подмосковье и спальных районах Москвы, в то время как в центре столицы температура будет около нуля. Прогнозируются небольшие, иногда умеренные осадки в виде снега. Днем интенсивность снегопада значительно уменьшится, но «в воздухе будут летать снежинки», пояснил Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что температура воздуха в Москве будет на 10-11°С ниже нормы для мая, что является редким явлением для этого времени года.

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