Решетников объяснил, почему в России дорожают продукты

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал основные причины подорожания продуктов в стране, передает ТАСС.

По его словам, цены растут из-за снижения урожая по ряду культур, ослабления рубля и ощутимого роста мировых цен на продовольствие.

Министр напомнил, что для стабилизации ситуации Минэкономразвития и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями.

Кроме того, были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров.

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