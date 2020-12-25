Решетников объяснил, почему в России дорожают продукты
Валерия Исполатова
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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал основные причины подорожания продуктов в стране, передает ТАСС.
По его словам, цены растут из-за снижения урожая по ряду культур, ослабления рубля и ощутимого роста мировых цен на продовольствие.
Министр напомнил, что для стабилизации ситуации Минэкономразвития и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями.
Кроме того, были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров.
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