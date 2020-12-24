Первая партия китайской вакцины от COVID-19 Sinovac прибыла в Турцию
Анна Светлова
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Первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции Sinovac прибыла в Турцию 24 декабря. Об этом информирует издание Haber Turk.
Отмечается, что самолет с препаратом приземлился в Стамбульском аэропорту. По данным HT, речь идет о 3-миллионной партии.
Ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщал, что Анкара заключила соглашение на приобретение 50 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.
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