Первая партия китайской вакцины от COVID-19 Sinovac прибыла в Турцию

Первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции Sinovac прибыла в Турцию 24 декабря. Об этом информирует издание Haber Turk.

Отмечается, что самолет с препаратом приземлился в Стамбульском аэропорту. По данным HT, речь идет о 3-миллионной партии.

Ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщал, что Анкара заключила соглашение на приобретение 50 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

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