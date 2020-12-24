Депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за обнаружения нового мутировавшего штамма коронавируса. Об этом информирует RT со ссылкой на письмо парламентария.

Сухарев напомнил, что после выявления в Великобритании и других странах нового штамма COVID-19 Россия, как и многие другие государства, ограничила авиасообщение с Соединенным Королевством.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами», — указано в письме парламентария.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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