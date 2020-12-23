Путин выразил поддержку идее повысить МРОТ

Президент России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал идею о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА «Новости».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на заседании отметил, что в настоящее время размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. Парламентарий считает, что рассчитывать МРОТ необходимо на семью с двумя-тремя детьми.

Путин напомнил, что недавно минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму.

«Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно», — сказал Путин.

По его словам, это сделать «было не так просто».

«Вы правы в том, что, конечно, его (МРОТ. — «Газета.Ru») надо поднимать, это очевидные вещи», — отметил Путин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что минимальный размер оплаты труда в стране с 1 января 2021 года вырастет на 5,5%, до 12 792 руб.

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