Путин выразил поддержку идее повысить МРОТ
Президент России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал идею о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РИА «Новости».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на заседании отметил, что в настоящее время размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. Парламентарий считает, что рассчитывать МРОТ необходимо на семью с двумя-тремя детьми.
Путин напомнил, что недавно минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму.
«Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно», — сказал Путин.
По его словам, это сделать «было не так просто».
«Вы правы в том, что, конечно, его (МРОТ. — «Газета.Ru») надо поднимать, это очевидные вещи», — отметил Путин.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что минимальный размер оплаты труда в стране с 1 января 2021 года вырастет на 5,5%, до 12 792 руб.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России одобрена новая методика расчета МРОТ
— Росстат: в России выросли реальные зарплаты