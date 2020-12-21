Медведев: в первом полугодии 2021 года России потребуются 45 млн доз вакцины

России понадобятся больше 45 миллионов доз вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал он.

По его словам, к настоящему моменту уже произведено больше полутора миллиона доз вакцины «Спутник V», из них треть введена в оборот.

Также Медведев добавил, что к июню 2021 года в оборот поступят 11 миллионов доз вакцины «Эпиваккорона», созданной центром «Вектор».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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