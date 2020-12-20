В Москве приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений по COVID-19

Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФССП по столице.

По состоянию на 1 декабря в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, рассказали в ведомстве.

Речь идет о штрафах, предусмотренных статьями «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По первой статье штраф составляет от 15 тыс. до 40 тыс. руб., по второй — от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Сообщается, что 100 исполнительных производств по этим штрафам завершено, с нарушителей взыскано 330 тыс. руб. В отношении остальных принимаются меры принудительного исполнения — через арест средств на банковских счетах, взыскание суммы штрафа из зарплаты или иных доходов, запрет на продажу автомобиля и других мер.

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