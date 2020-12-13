В России могут начать платить за ненормированную работу

В ближайшее время в российском Трудовом кодексе будут отрегулированы нормы, которые касаются ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров. Об этом в беседе с rg.ru рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарий указал, что тема, связанная с ненормированным рабочим днем, является «пробелом в законе».

«Мы сейчас будем готовить поправки, касающиеся этого аспекта», — сказал Исаев.

Он отметил, что многие работодатели нарушают трудовые нормы, когда привлекают сотрудника, который трудится ненормированно, к работе «когда захотят», в том числе в ночное время, в выходные и праздники.

«Но если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно», — подчеркнул Исаев.

По его словам, данный вопрос стал особенно актуальным после перехода миллионов россиян на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Исаев отметил, что некоторые работодатели заставляют людей перерабатывать, а также трудиться в выходные, поскольку «люди все равно дома сидят». При этом платить дополнительно такие работодатели «ничего не хотят», добавил депутат.

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