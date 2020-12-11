Треть россиян считают себя бедными

Треть россиян назвали себя бедными, почти две трети граждан оценили свое состояние как среднее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

Так, средним считают свой достаток 64% опрошенных, 33% заявили, что бедны, и только 1% относит себя к богатым. Назвавшими себя бедными граждане чаще всего указывали, что оказались в таком положении больше 10 лет назад (12%), жили так всегда или находятся в таком положении от пяти до десяти лет (по 7% респондентов соответственно).

Среди причин бедности россияне назвали снижение зарплаты (8%), рост цен, тарифов или выход на пенсию (по 7% соответственно) и потерю работы (5%). При этом 20% респондентов из этой группы выразили мнение, что будут также жить бедно через три-пять лет, 6% надеются повысить свой уровень жизни, а 7% затруднились с ответом.

Бывшие когда-то бедными граждане, которые сейчас считают себя богатыми или среднем классом, заявили, что смогли повысить уровень жизни благодаря тому, что много работали (10%), начали работать (7%), нашли работу, которая больше оплачивается (5%).

Опрос проводился 3-15 ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше.

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