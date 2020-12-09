Власти рекомендовали столичным ТЦ усилить меры по коронавирусу перед Новым годом

Власти Москвы рекомендовали столичным магазинам и торговым центрам усилить меры по коронавирусу перед Новым годом, а также соблюдать санитарные требования. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РИА «Новости».

«Было рекомендовано торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий о том, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент здесь - максимально постараться ограничить распространение коронавируса, а это значит, что необходимо дополнительно выделить силы», — сказал Немерюк.

Он также предложил магазинам проводить акции в утренние и вечерние часы, чтобы регулировать потоки посетителей.

В то же время Немерюк подчеркнул, что сфера услуг в столице работает без перебоев.

В Москве коронавирусом заразились 665 218, выздоровели 507 149, погиб 9 571 человек.

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