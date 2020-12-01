Мишустин: расходы на борьбу с COVID-19 растут
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что расходы на борьбу с коронавирусом растут. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в ряде регионов ситуация с распространением COVID-19 остается довольно тяжелой, поэтому их главам стоит решительнее принимать меры по борьбе с коронавирусом.
Мишустин сказал, что в связи с этим кабмин решил продлить возможность медицинских организаций расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда сотрудников, коммунальных услуг, уплату налогов и погашения кредиторской задолженности. Так, она будет действовать до конца текущего года.
Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 322 056 случаев COVID-19. При этом 40 464 человека умерли, а 1 803 467 пациентов выздоровели.
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