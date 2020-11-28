Помпео объяснил причину введения новых санкций против российских компаний
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских и китайских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, санкции в отношении ОАО «Элекон», группы «Низко», Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade были введены Вашингтоном на этой неделе за передачу этими организациями чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана.
«Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — заявил Помпео.
Он напомнил, что наложенные санкции, которые будут действовать два года, включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь и экспорт.