Глава ПСБ включен в руководящий состав Союза машиностроителей России

Председатель ПСБ Петр Фрадков включен в руководящий состав Союза машиностроителей России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 27 ноября.

В эту пятницу состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», где и было утверждено решение о включении Фрадкова в состав руководства СоюзМаша.

Курируемым главой ПСБ регионом стала Чувашская республика.

Сам Фрадков отметил важность деятельности СоюзМаша, который, по его словам, способствует созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной и инновационной экономики России.

«ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны активно взаимодействует со всеми участниками российского машиностроения и поддерживает предприятия высокотехнологичных отраслей, чтобы совместно пройти через те трудности, с которыми столкнулся весь мир», — заявил Фрадков.

Он добавил, что именно Чувашия является одним из приоритетных для ПСБ регионов с точки зрения участия банка в инвестиционных проектах республики и развития ее промышленных предприятий.

«Отдельное приоритетное для нас направление в регионе - увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями», - подчеркнул Фрадков.