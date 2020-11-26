Цена биткоина рухнула на 13%
Антон Демидов
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Стоимость биткоина упала на 13% после распродажи, в результате которой цена других цифровых активов обрушилась на 27%. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что за девять месяцев текущего года цена этой цифровой валюты увеличилась на 250%.
Согласно оценке агентства, четверг, 26 ноября, может стать худшим торговым днем для криптовалюты с начала пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что стоимость биткоина 24 ноября впервые с декабря 2017 года превысила $19 тыс.
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