Минздрав и Минфин обязали рассчитать средства на лекарства больным с COVID-19 в регионах

Российское правительство поручило Минфину и Минздраву рассчитать средства для регионов на лекарства для пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, средства будут выделены и на препараты для тех, кто проходит амбулаторное лечение.

Кабмин поручил реализовать данное требование сроком до 4 декабря 2020 года.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин обязал Минздрав, ФНС и мэра Москвы Сергея Собянина разработать дорожную карту по единому справочнику лекарств для получения возможности отслеживать их на рынке. Соответствующую инициативу поручено реализовать сроком до 1 декабря.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко заявил, что в пяти регионах РФ надо улучшить работу с больными COVID-19

— Мишустин: прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию

— Вакцины от коронавируса вошли в список жизненно важных препаратов