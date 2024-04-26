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В Германии у подозреваемых в шпионаже для России нашли дроны

Spiegel: в Германии у подозреваемых в шпионаже для России обнаружили дроны

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Michael Probst/AP

При обыске подозреваемых в шпионаже в пользу России правоохранительные органы Германии обнаружили беспилотники. Об этом пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в следственных кругах.

В публикации утверждается, что у подозреваемых также изъяли телефоны и фотоаппараты. Правоохранители устанавливают, использовали ли эти устройства «для слежки за потенциальными объектами диверсий в Германии». Утверждается, что одной из потенциальных целей наблюдения была американская база в баварском городе Графенвёр.

До этого Spiegel писал, что в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Сейчас оба арестованы. Как утверждается в публикации, речь идет о неких «агентах России», которые якобы охотились за секретной информацией, которую впоследствии передавали российским спецслужбам, а также намеревались устроить ряд диверсий.

Вскоре МИД Германии вызвал посла РФ Сергея Нечаева.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают данными о задержании «российских шпионов» в Германии.

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