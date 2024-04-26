Работе Слишковича в «Спартаке» дали оценку

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о работе Владимира Слишковича со «Спартаком» в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

«Он стабилизировал игру московского «Спартака». Прежде всего психологически, мы видим. И команда по-другому выглядит. Мы можем анализировать. Все-таки и в первом круге, когда Слишкович руководил командой в отсутствие Абаскаля, были победы. И сейчас три игры без поражений. Игра с «Зенитом» — 0:0. Выигрыш у «Ростова», сейчас нули с ЦСКА. Это говорит о качествах данного тренера. Другое дело, как себя поведет руководство «Спартака». Понятно, что до конца чемпионата он, однозначно, будет работать. А что будет дальше, тяжело сказать», — отметил Деменко.

«Спартак» под руководством Слишковича сыграл вничью в Кубке России в ответном матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) в Пути РПЛ Кубка России, вылетев в Путь регионов, а затем разгромил в РПЛ «Ростов» (5:1) и свел к еще одной нулевой ничьей встречу с ЦСКА.

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