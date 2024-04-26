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Екатеринбурженка после звонка аферистов лишилась квартиры и 6,1 млн рублей

В Екатеринбурге женщина продала жилье и перевела мошенникам более 6 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на управление МВД по региону.

С женщиной связался мужчина, который представился ее бывшим руководителем и заявил, что экс-сотрудники его компании стали жертвами мошенников и с ней свяжется ФСБ. Затем якобы представитель ведомства сообщил, что ее счет хотят обналичить.

Позже «сотрудник Росинформмониторинга» заявил, что аферисты пытаются оформить на нее кредиты. Женщине требовалось прийти в отделения банков и самой взять кредиты, затем перевести средства на безопасный счет.

Спустя некоторое время мошенники снова позвонили. По их словам, кто-то пытался оформить кредит под залог квартиры. Женщину убедили продать жилье и отдать деньги мошенникам.

После этого россиянка отправила злоумышленникам деньги на оплату «налога» и другие операции. Часть средств она заняла у знакомых. Всего она отдала мошенникам 6,1 миллиона рублей.

На данный момент аферистов ищут.

До этого в Балашихе «беженка с Украины» держала белорусов в рабстве.

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