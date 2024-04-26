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В Германии рассказали о быстрой потере позиций ВСУ к западу от Авдеевки

Welt: ВСУ быстро теряют позиции к западу от освобожденной Авдеевки

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Sofiia Gatilova/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Авдеевки является крайне шаткой, украинские солдаты теряют свои позиции. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер в рамках репортажа для телеканала Welt.

«Нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен… но в некоторых местах линия фронта крайне шаткая, это нужно признать», — сообщил он, отметив, что в указанном участке фронта ВСУ находятся под огромным давлением (цитата по РИА Новости).

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России. Кроме того, украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. Это, считает эксперт, может привести к краху украинской обороны.

Ранее в США заявили о немедленной переброске военной помощи на Украину.

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