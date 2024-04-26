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Пригожин о возращении Меладзе в Россию: «На его концерты пойдут»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Меладзе любят в России из-за вечных песен

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что если Валерий Меладзе вернется в Россию, то публика пойдет на его концерты, потому что исполнитель до сих пор популярен у россиян. Его слова цитирует Voice.

«Любят ли его в России? Любят. Пойдут ли на его концерты? Пойдут. Соберет ли он «Лужники» на 70 тысяч зрителей? Конечно, если по-честному, не беря во внимание политическую подоплеку. Это больше о вечном, а не о чем-то сиюминутном», — заявил эксперт.

По словам Пригожина, у него есть свои обиды на Меладзе, однако при этом он старался поддерживать исполнителя, когда не стало его отца. В подобных ситуациях, считает муж Валерии, нужно забыть о политических взглядах. Пригожин добавил, что у «каждого есть право на ошибку», и если Меладзе все же вернется в Россию, то он автоматически согласится с позицией России.

Недавно сообщалось, что Меладзе в райдере указал две бутылки виски и 15 бутылок колы. Также исполнитель требует перелет бизнес-классом и трансфер, автомобиль представительского класса и автобус для команды из 25 человек. При этом Меладзе настаивает на оплате бизнес-зала аэропорта и люксовом номере пятизвездочного отеля.

За выступление в Москве артист просит 12 миллионов рублей, однако, по мнению эксперта, вернуться с концертами в Россию певцу будет непросто, так как он запятнал свою репутацию.

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