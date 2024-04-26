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Третьяк уговорил внука стать вратарем, чтобы сохранить ему зубы

Третьяк рассказал, что уговорил внука стать вратарем, чтобы сохранить ему зубы

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ТНТ

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, выступавший на позиции вратаря, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал в эфире программы «УТРО. ТНТ», как уговорил своего внука Максима Третьяка пойти по его стопам и выбрать позицию голкипера.

В настоящее время Максим Третьяк выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».

«Он правильно сделал, что стал не форвардом, а вратарем. Когда он был ребенком, я ему сказал: «Переходи в ворота, а то у нападающих передних зубов нет. Их все выбивают».

Конечно, я хочу, чтобы он играл лучше всех. Я смотрю все видео его игр, разбираю голы, которые он пропускает. В том, что касается хоккея, он всегда со мной советуется», — рассказал Третьяк.  

Хоккейные вратари играют в специальных защитных масках, что позволяет им избегать потери зубов. У полевых игроков маски устроены по-другому и допускают более высокий риск травмы.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.

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