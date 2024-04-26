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Финляндия направит в Румынию истребители для участия в действиях НАТО

ВВС Финляндии направят на базу НАТО в Румынии восемь истребителей и 100 летчиков

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U.S. NAVY/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии отправят в Румынию до восьми истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков для участия в действиях Североатлантического альянса (НАТО) на Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление финских ВВС.

«Впервые участвуя в миссии по воздушному прикрытию, мы вносим свой вклад в укрепление сплоченности НАТО и улучшение оперативной совместимости с союзниками», — сказал командующий ВВС Юха-Пекка Керянен.

Он отметил, что действия Финляндии отвечают идее НАТО о том, чтобы все союзники помогали друг другу выстраивать коллективную оборону и систему сдерживания.

Финские истребители и летчики будут находиться на авиабазе Михаила Когэлничану, расположенной на юго-востоке Румынии, с 3 июня по 31 июля.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщала, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»). По словам командира бронетанковой бригады Финляндии Юхана Скитта, целью учений станет укрепление сотрудничества финских Сил обороны с союзниками по НАТО.

Ранее в МИД РФ предупредили о последствиях маневров НАТО у границ России.

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