Россиянам рассказали, как защитить банковские карты
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как защитить банковские карты от мошенников. Об этом пишет РИА «Новости».
Он посоветовал завести несколько карт: первая — зарплатная, вторая — для резервных накоплений, третья — пустая, куда переводятся деньги для небольших покупок.
Свинцов добавил, что основные средства нужно хранить на неиспользуемых картах, потому что так снизится вероятность того, что персональные данные попадут в интернет.
Эксперт подчеркнул, что мошенники не могут снять деньги с карты, завладев чеком. По его словам, в чеке нет данных о карте и CVV-кода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Интимные фото, банковские выписки: как популярный мессенджер сливает файлы
— Раскрыт новый способ мошенничества перед «черной пятницей»
— Эксперт рассказал, что можно узнать о владельце номера телефона через интернет