Россиянам рассказали, как защитить банковские карты

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как защитить банковские карты от мошенников. Об этом пишет РИА «Новости».

Он посоветовал завести несколько карт: первая — зарплатная, вторая — для резервных накоплений, третья — пустая, куда переводятся деньги для небольших покупок.

Свинцов добавил, что основные средства нужно хранить на неиспользуемых картах, потому что так снизится вероятность того, что персональные данные попадут в интернет.

Эксперт подчеркнул, что мошенники не могут снять деньги с карты, завладев чеком. По его словам, в чеке нет данных о карте и CVV-кода.

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