СМИ: Вашингтон угрожает санкциями участникам проекта «Северный поток — 2»

Вашингтон контактирует с европейскими компаниями, участвующими в строительстве «Северного потока 2», и предупреждает их об угрозе санкций. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.

«Этот трубопровод не состоится», — приводит агентство слова высокопоставленного представителя правительства США.

По словам чиновника, Соединенные Штаты не ходят вводить санкции против европейских компаний, и эти звонки — предупреждения, чтобы предприятия успели покинуть проект. При этом, о каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

Представитель американского правительства также назвал «Северный поток 2» «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу по поддержке «Северного потока — 2»

— Байден рассказал о своем отношении к антикитайским санкциям США

— Die Welt предсказала «решающую схватку» за «Северный поток — 2»