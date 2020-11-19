Чистая прибыль «Газпром нефти» за первые 9 месяцев 2020 года превысила 36 млрд рублей

«Газпром нефть» опубликовала в четверг финансовые результаты за третий квартал и первые девять месяцев 2020 года.

Анализ данных свидетельствует, что компания демонстрирует уверенную положительную динамику, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную пандемией коронавируса, и как следствие - невысокие цены на энергоносители и в целом замедлившееся восстановление мирового спроса на нефть и нефтепродукты.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем 19 ноября в редакцию «Газеты.Ru», чистая прибыль за третий квартал увеличилась по сравнению со вторым почти на 27% - до 28 млрд рублей. Всего по итогам 9 месяцев чистая прибыль компании составила 36 млрд рублей.

В компании объясняют улучшение показателей третьего квартала по сравнению с предыдущими тремя месяцами постепенным восстановлением спроса на энергосырье, оптимизацией затрат и реализацией мер по повышению эффективности бизнеса.

Так, добыча углеводородов за 9 месяцев составила 72 млн тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки на собственных НПЗ и нефтеперерабатывающих активах в рамках СП превысил 30 млн тонн. В третьем квартале «Газпром нефть» увеличила объем переработки почти на 16% и нарастила на 24% объемы реализации автомобильного топлива, на 39% – авиакеросина и на 21% – премиальных битумов. Общий же объем реализации нефтепродуктов «Газпром нефти» за 9 месяцев превысил 17 млн т.

«Как мы и прогнозировали, в третьем квартале «Газпром нефть» улучшила финансовые показатели, показав рост чистой прибыли по сравнению со вторым кварталом», - прокомментировал публикацию отчётности председатель совета директоров компании Александр Дюков.

Он подчеркнул, что «Газпром нефть» сохраняет высокую дисциплину в отношении сокращения расходов и реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы компании в условиях низких цен и замедлившегося восстановления мирового спроса на нефть и нефтепродукты. «Наша программа «Антивирус» продолжает обеспечивать высокий уровень защиты сотрудников, партнёров и клиентов компании от распространения COVID-19. «Газпром нефть» также уделяет неизменно высокое внимание вопросам устойчивого развития — важным событием третьего квартала стало присоединение компании к Глобальному договору ООН», - отметил Александр Дюков.