Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении

Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении, передает РИА «Новости».

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы. В проекте говорится, что социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или около 1,8 млрд руб. Это на 90 млрд больше по сравнению с бюджетом на 2020 год. Приоритетом бюджета станет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 11,8% (хотят потратить более 1,2 млрд руб.). Также не менее затратной станет программа по развитию транспортной системы, на нее планируется выделить 2,1 млрд руб. На третьем месте социальная поддержка жителей. На эти цели в бюджете на три года заложено 1,7 млрд руб.

Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 млрд руб. Власти города рассчитывают обеспечить снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 млрд руб., в 2023 году — 183,4 млрд руб. Притом сокращение дефицита будет осуществлено за счет реализации мер экономии расходов, в частности, при проведении государственных закупок.

Также проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 млрд руб. в 2021 году. В 2022 году объем заимствований составит 178,5 млрд руб., в 2023 году — 44,1 млрд руб. Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета и может быть значительно сокращен.

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