Россияне назвали уровень желаемой минимальной зарплаты

Жители крупных российских городов рассказали, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их регионе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2-3 раза. При этом самые высокие запросы к МРОТ у москвичей. Жители столицы считают, что минимальная зарплата, в среднем, должна составлять 40100 руб. в месяц. Это больше фактического МРОТ в столице почти в 2 раза (20361 руб.).

Жители Хабаровска считают адекватным МРОТ в 37600 руб. в месяц при нынешнем в 12130 руб. Во Владивостоке считают, что адекватный МРОТ в регионе должен составлять 37400 руб. (МРОТ 12130 руб.). В Красноярске — 35800 руб. (МРОТ 12130 руб.). Жители Санкт-Петербурга считают, что МРОТ должен составлять 35500 руб. (МРОТ 19 тыс. руб.)

Самые низкие ожидания по МРОТ у жителей Оренбурга — 28600 руб., Ульяновска — 28300 руб. и Кирова — 27300 руб.

В опросах приняли участие представители экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга, из городов-миллионников, а также из городов-полумиллионников.

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