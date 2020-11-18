В Счетной палате прокомментировали дело Меня

В Счетной палате прокомментировали ситуацию с аудитором палаты Михаилом Менем, который был задержан с рамках дела о хищении.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что СК располагает доказательствами вины Меня. По его словам, Следственный комитет расследует дело о хищении 700 млн руб. из бюджета в 2011 году.

«Обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — сообщили в Счетной палате «Газете.Ru».

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