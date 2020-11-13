Песков раскритиковал политику США в отношении «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политику США в отношении проекта «Северный поток — 2» проявлением несправедливой конкуренции. Об этом он заявил в интервью RT.
Он отметил, что американские представители не стесняются отчитывать руководителей задействованных в проекте компаний на предмет его нецелесообразности.
«Это абсолютно несправедливая конкуренция, не что иное», — произнес представитель Кремля.
Он заявил, что в мире действуют международные законы торговли энергоресурсами, и конкуренция в этой сфере должна развиваться без политического влияния и давления.
В заключении Песков подчеркнул, что на рынке обеспечения трубного газа у России нет конкурентов. По его словам, страна позволяет потребителям газа рассчитывать на долгосрочные планы развития.
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