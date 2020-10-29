Силуанов заявил, что льготную ипотеку под 6,5% могут продлить и после 1 июля 2021 года

Российский министр финансов Антон Силуанов не исключил, что правительство РФ может продлить программу льготной ипотеки под 6,5% и после 1 июля 2021 года. Об этом он сказал в интервью на телеканале РБК ТВ.

«Я думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и примем решение о дальнейшей судьбе этой программы», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналиста о закрытии программы льготной ипотеки под 6,5% в следующем году.

Ранее кабмин продлил программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

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