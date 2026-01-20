Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах, пригласив на свадьбу своих дядей-близнецов

В Китае состоялась необычная свадьба: два брата-близнеца женились на сестрах-близнецах. На этом совпадения не закончились — у обеих сторон оказались дяди, которые также являются близнецами, пишет South China Morning Post.

Фотография со свадьбы, на которой запечатлены сразу четыре пары близнецов, быстро разошлась в интернете и набрала более 10 миллионов просмотров. Гости признались, что были одновременно удивлены и восхищены.

«Мне больше 60 лет, и за всю жизнь я не видел ничего подобного. Желаю этим семьям еще большего счастья», — прокомментировал один из жителей деревни.

По данным СМИ, все четверо молодоженов родом из города Фуян, провинция Аньхой в центральном Китае. В 2022 году сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун через сваху. Старшая сестра рассказала, что сначала они считали себя слишком молодыми для серьезных отношений, однако настойчивость братьев сыграла свою роль. По ее словам, родственники часто путают сестер между собой. При этом сами пары редко ошибаются — годы общения сделали их хорошо знакомыми с внешностью и характерами друг друга.

Сообщается, что близнецы живут в разных домах, расположенных в разных районах. Обе семьи заявили о намерении подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как «семья с четырьмя парами близнецов».

Ранее женщина застраховала свою любовь и получила денежную выплату после свадьбы.