Армия

В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 4 авиационные бомбы и 254 дрона ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, было уничтожено 254 беспилотника самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ более 60 раз за сутки атаковали приграничье. По его словам, в период с с 09:00 мск часов 19 января до 07:00 мск часов 20 января на территории Курской области сбили 24 украинских беспилотника. ВСУ также 64 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона за прошедшие сутки.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь выявили и ликвидировали 32 дрона над российскими регионами: больше всего беспилотных летательных аппаратов — по девять дронов — сбито над Брянской областью и Крымом.

Ранее стало известно, что в январе увеличилось число атак дронов ВСУ по территории РФ.

