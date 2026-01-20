В Минобороны России рассказали об отборе граждан в новый род войск

В российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

Отмечается, что желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года. Новобранцы пройдут обучение управлению дронами, а также получат выплаты за уничтожение воздушных целей. После завершения контракты предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет продолжить службу.

Кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и пригодности к службе. Дополнительным преимуществом при отборе в новые Войска беспилотных систем станут развитые аналитические способности, мелкая моторика, вестибулярный аппарат, а также уверенное пользование компьютером.

О создании нового рода войск сообщил замначальника БПС, полковник Сергей Иштуганов в ноябре прошлого года. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом в тактике российской армии. Глава ведомства рассказал, что подразделения и части ВС России применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.

Ранее Путин заявил, что в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире.