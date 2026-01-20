Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны России рассказали об отборе граждан в новый род войск

Минобороны РФ объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
Константин Михальчевский/РИА Новости

В российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

Отмечается, что желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года. Новобранцы пройдут обучение управлению дронами, а также получат выплаты за уничтожение воздушных целей. После завершения контракты предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет продолжить службу.

Кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и пригодности к службе. Дополнительным преимуществом при отборе в новые Войска беспилотных систем станут развитые аналитические способности, мелкая моторика, вестибулярный аппарат, а также уверенное пользование компьютером.

О создании нового рода войск сообщил замначальника БПС, полковник Сергей Иштуганов в ноябре прошлого года. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом в тактике российской армии. Глава ведомства рассказал, что подразделения и части ВС России применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.

Ранее Путин заявил, что в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662539_rnd_7",
    "video_id": "record::c57cd686-95ed-4857-b20f-eff50aee3944"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+