Политика

Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

Пресс-служба МИД

Россия выступает за обсуждение возобновления прямого авиасообщения в рамках двухсторонних переговоров с США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

«Для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при [президенте США] Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, эти вопросы российская сторона включает в повестку дня двусторонних переговоров. Кроме того, Москва намерена добиваться начала переговоров с США о возвращении российской дипломатической собственности, подчеркнул Лавров.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предложила Соединенным Штатам восстановить авиационное сообщение, однако прогресса по этому вопросу со стороны Белого дома не последовало.

Ранее посол заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ.

