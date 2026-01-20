Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров заявил, что США стали единственной страной, учитывающей интересы РФ по Украине

Лавров: США учитывают необходимость устранения первопричин украинского кризиса
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Американский план по урегулированию российско-украинского конфликта учитывает устранение первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы, как я уже сказал, оценили, что при [Дональде] Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе, в частности, содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663247_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+