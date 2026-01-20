Американский план по урегулированию российско-украинского конфликта учитывает устранение первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы, как я уже сказал, оценили, что при [Дональде] Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе, в частности, содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Украины.