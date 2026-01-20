Размер шрифта
Московский суд взыскал с бывшего заместителя начальника ИФНС почти 120 миллионов

В Москве суд взыскал с бывшего заместителя начальника ИФНС № 15 Елены Ишхановой и ее родных 119 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Гагаринский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело об изъятии имущества у бывшего заместителя начальника ИФНС № 15 по городу Москве Ишхановой Елены, ее родственников и доверенных лиц», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года в Ростовской области суд изъял имущество родственников бывшего главы межрайонной инспекции ФНС № 25 Тиграна Додохяна. В ходе расследования выяснилось, что бывший начальник купил и переоформил имущество на близких родственников, включая парковочные места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Он не смог подтвердить следователям законность доходов на эти приобретения.

Мужчина был главой инспекции в течение шести лет. В 2024 году Додохян и глава управления ФНС по Ростовской области Андрей Мосиенко были задержаны по подозрению в даче взятки должностному лицу через посредника.

Ранее активы экс-мэра Владивостока Пушкарева перешли в доход РФ.

