Армия

ВС РФ уничтожили установку Paladin в зоне СВО

Минобороны РФ: российские войска уничтожили установку Paladin производства США
Ziv Lavi/Shutterstock/FOTODOM

Подразделения «Южной» группировки российских войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, бои шли в районах Славянска, Кривой Луки, Куртовки, Степановки, Никифоровки, Резниковки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 145 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортер Stryker, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin производства США.

Также российские военные уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств ВСУ.

20 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника над территорией РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов — по девять дронов — сбито над Брянской областью и Крымом.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали школу с детьми внутри. На месте происшествия работали экстренные службы. По словам главы региона, принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить учебный процесс.

Ранее обломки дрона упали на пятиэтажку в Беслане.

