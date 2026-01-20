2,5 млн за шпагаты: продюсер озвучил гонорары Анастасии Волочковой

Гонорар Анастасии Волочковой на частных мероприятиях варьируется от 1 до 2,5 млн рублей. Об этом сообщил продюсер Артур Якобсон изданию «Постньюс».

По его словам, максимальную стоимость экс-прима Большого театра берет при заказе специального перформанса — например, с фирменными шпагатами. Стандартное же ее выступление оценивается в 1 млн рублей.

Региональные выступления танцовщицы оцениваются еще меньше — около 300–500 тыс. рублей, а ее участие в телепроектах стоит в средне 200 тыс. рублей за эпизод.

Большие рекламные контракты у Волочковой хоть и возможны, но, заявляет продюсер, редки из-за репутационных факторов. Якобсон отмечает, что многие считают невыгодным работать с балериной. В основном ее приглашают малоизвестные блогеры, стремящиеся привлечь внимание аудитории через использование ее медийного образа. Такие приглашения предполагают оплату в размере до 500 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что Григорий Лепс стал одним из самых невостребованных артистов в феврале. Стоимость его часового выступления упала с 15 до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Долина вынуждена потратить 50 млн рублей из-за самодельного пруда.