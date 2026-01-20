Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

2,5 млн за шпагаты: продюсер озвучил гонорары Анастасии Волочковой

Продюсер Якобсон заявил, что гонорар Волочковой достигает 2,5 млн рублей
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Гонорар Анастасии Волочковой на частных мероприятиях варьируется от 1 до 2,5 млн рублей. Об этом сообщил продюсер Артур Якобсон изданию «Постньюс».

По его словам, максимальную стоимость экс-прима Большого театра берет при заказе специального перформанса — например, с фирменными шпагатами. Стандартное же ее выступление оценивается в 1 млн рублей.

Региональные выступления танцовщицы оцениваются еще меньше — около 300–500 тыс. рублей, а ее участие в телепроектах стоит в средне 200 тыс. рублей за эпизод.

Большие рекламные контракты у Волочковой хоть и возможны, но, заявляет продюсер, редки из-за репутационных факторов. Якобсон отмечает, что многие считают невыгодным работать с балериной. В основном ее приглашают малоизвестные блогеры, стремящиеся привлечь внимание аудитории через использование ее медийного образа. Такие приглашения предполагают оплату в размере до 500 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что Григорий Лепс стал одним из самых невостребованных артистов в феврале. Стоимость его часового выступления упала с 15 до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Долина вынуждена потратить 50 млн рублей из-за самодельного пруда.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663181_rnd_3",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+