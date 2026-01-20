Размер шрифта
Падение гонораров Григория Лепса связали с его романом с 19-летней Авророй Кибой

Продюсер Дворцов объяснил падение гонораров Лепса его свадьбой с Авророй Кибой
Aleksey Belkin/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Григорий Лепс сейчас проходит через непростой этап в карьере. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что падение гонораров певца может быть связано с его романом с 19-летней Авророй Кибой.

По мнению Дворцова, на репутацию Лепса повлияли отношения со студенткой и неопределенность со свадьбой. Торжество уже несколько раз переносилось, и пока артист не может назвать конкретную дату бракосочетания.

«Да, сейчас для Григория наступил непростой период. Скорее всего, это связано с Авророй, потому что у них бурный роман. Свадьба должна была состояться, но в силу обстоятельств отменилась. Возможно, Григорий из-за этого сильно нервничает», — поделился Дворцов.

Продюсер также отметил, что на карьеру Лепса повлияло и его поведение на концертах. В 2025 году зрители осуждали его за нецензурную лексику и курение на сцене.

«Каждый заказчик всегда следит за репутацией артиста, которого хочет пригласить, смотрит, насколько он порядочный, скандальный или нет. Я Григорию могу пожелать только спокойствия, умиротворения и оставаться уравновешенным, потому что все-таки артист должен оставаться самим собой, особенно на выступлениях на сцене перед своим зрителем», — подытожил Сергей Дворцов.

Как сообщил Mash, гонорары Григория Лепса упали с 15 до 10 млн рублей, из-за чего он стал одним из самых невостребованных артистов в феврале. За месяц его выступление заказали лишь дважды. Также, по данным источника, плохо раскупаются и билеты на концерты певца в регионах.

Ранее Григорий Лепс заявил, что невеста просила посмотреть его телефон.

