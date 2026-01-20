Размер шрифта
Лавров назвал международную политику США потрясением для Европы

Лавров: личное написание Трампом правил на мировой арене потрясает Европу
Kevin Lamarque/Reuters

Проводимая президентом США Дональдом Трампом линия на самостоятельное написание правил поведения на международной арене является сильнейшим потрясением для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что коллективный Запад динамично противопоставляет международному праву свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах», поэтому проводимая американским лидером политика вполне «вписывается в эту концепцию».

Только правила пишут не все страны Запада, а один его представитель, что для европейских стран является серьезным потрясением, отметил Лавров.

Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за этим. По словам главы МИД РФ, события, и те действия, которые президент США анонсирует на международной арене, демонстрирует конкурентную борьбу.

Лавров также заявил, что сегодня внутри западного общества накапливаются кризисные тенденции, примером этому стал вопрос Гренландии.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как прошел первый год президентства Трампа.

