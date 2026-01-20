Размер шрифта
Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине

Зеленский: Наиболее сложная ситуация после ночного удара наблюдается в Киеве
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары по стране.

По его словам, самая сложная ситуация фиксируется в украинской столице.

«Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», — написал он.

Зеленский заявил, что при ударе было применено большое количество баллистических и крылатых ракет, а также около 300 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем в Ровенской области на западе Украины начались перебои с электричеством из-за повреждения инфраструктуры, заявил глава региона Александр Коваль.

Также стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры и связи получили повреждения в Черниговской области на севере Украины.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в сфере энергетики.

